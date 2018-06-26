Исполнение «списка Отхозория-Татунашвили» поручено министерствам юстиции и иностранных дел

26.06.2018 15:56 По словам государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, в т.н. списке Отхозория-Татунашвили есть двое обвиняемых по делу Арчила Татунашвили – Давид Гурциев и Алик Табоев, а также осужденный за убийство Гиги Отхозория Рашид Канджи-оглы.



Как отметила Кетеван Цихеиалашвили, в соответствии с резолюцией парламента правительство утвердило т.н. список Отхозория-Татунашвили. В этот список входят 33 лица. Это – люди, которые с 1991 года совершили на оккупированной территории тяжкие преступления в отношении граждан Грузии и

в отношении которых ведется или в прошлом велось уголовное делопроизводство.



«Эти 33 лица являются обвиняемыми или осужденными за тяжкое преступление. Конечно, сюда входят и двое обвиняемых по делу Татунашвили и осужденный за убийство Отхозория Канджи-оглы, который разыскивается интерполом. Важно, что в соответствии с резолюцией парламента были определены те мероприятия, которые должны быть проведены в отношении этих лиц, чтобы были введены все возможные ограничения. Сюда входят имущественные, финансовые ограничения и ограничение передвижение со стороны международного содружества в отношении лиц, которые входят в список. Были определены те ведомства, которые будут ответственными за исполнение этого. Это – министерство юстиции и министерство иностранных дел, которые в то же время, периодически будут представлять отчет об исполнении как правительству, так и парламенту», — заявила Кетеван Цихелашвили.



По ее словам, важно, что этот список не закрыт.



«Правоохранительные ведомства продолжают расследование и в случае выявления новой вины, виновности, этот список может расшириться, к этому перечню могут добавить других лиц и это периодически должно отображаться в этом постановлении в виде изменений. Список будет направлен парламенту. Непосредственно в случае Отхозория, в списке есть осужденное лицо, и обвиняемые по делу об убийстве Татунашвили – Давид Гурциев и Алик Табоев. Список состоит из 33 человек, которые обвиняются или осуждены за разные преступления в разное время, будь то убийство, нечеловеческое обращение, пытки, похищение или укрывательство преступления», — заявила Цихелашвили.



Как отметила государственный министр, резолюция парламента уже определяет, какого рода ограничения могут быть введены, в том числе – ограничение передвижение, ограничения в связи с имуществом, арестом, финансовыми транзакциями и т.д.



«Естественно, правительство Грузии, соответственно, министерство иностранных дел Грузии, министерство юстиции и все те ведомства, у которых есть соответствующая компетенция, заинтересованы, чтобы эти ограничения заработали максимально эффективно», — заявила Цихелашвили.















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