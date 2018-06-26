Миссия Наблюдателей ЕС проинформировала ОБСЕ о ситуации в самопровозглашенных регионах Грузии

26.06.2018 19:23 20 июня делегация Послов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) посетила Миссию Наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии.



Заместитель Главы Миссии Кейт Фиерон и исполняющий обязанности начальника Полевого Офиса Мцхета Хакан Рапп приветствовали их в Полевом Офисе Мцхета.



Затем Фиерон проинформировала гостей о мандате Миссии, его осуществлении и ситуации в самопровозглашенных регионах. Послы с энтузиазмом задавали вопросы и делали комментарии по поводу брифинга.



МНЕС начала работать в сентябре 2008 года после шестипунктного соглашения, подписанного при посредничестве ЕС, которое положило конец августовской войне между Россией и Грузией. Она способствует стабилизации, нормализации и укреплению доверия между сторонами конфликта. Миссия обеспечивает гражданский мониторинг действий сторон, включая полное соблюдение шестипунктного соглашения и последующие меры по его осуществлению на всей территории Грузии. Она также информирует европейские органы, принимающие решения, и таким образом способствует принятию прочных политических решений для Грузии.















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