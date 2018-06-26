Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Миссия Наблюдателей ЕС проинформировала ОБСЕ о ситуации в самопровозглашенных регионах Грузии


26.06.2018   19:23
20 июня делегация Послов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) посетила Миссию Наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии.

Заместитель Главы Миссии Кейт Фиерон и исполняющий обязанности начальника Полевого Офиса Мцхета Хакан Рапп приветствовали их в Полевом Офисе Мцхета.

Затем Фиерон проинформировала гостей о мандате Миссии, его осуществлении и ситуации в самопровозглашенных регионах. Послы с энтузиазмом задавали вопросы и делали комментарии по поводу брифинга.

МНЕС начала работать в сентябре 2008 года после шестипунктного соглашения, подписанного при посредничестве ЕС, которое положило конец августовской войне между Россией и Грузией. Она способствует стабилизации, нормализации и укреплению доверия между сторонами конфликта. Миссия обеспечивает гражданский мониторинг действий сторон, включая полное соблюдение шестипунктного соглашения и последующие меры по его осуществлению на всей территории Грузии. Она также информирует европейские органы, принимающие решения, и таким образом способствует принятию прочных политических решений для Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Средний европейский показатель опоздания авиарейсов возрос на 19 минут
Экспорт Грузии в мае вырос на 50,2%
В Грузии изъяли контрабандные сигареты на 7,3 тысячи долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии распространяет заявление по 44-ому раунду Женевских международных переговоров
Маргвелашвили: Оккупированные регионы Грузии не должны оставаться вне международного мониторинга
Школьная форма возвращается в Абхазию
Россиянину вернули украденный в Абхазии автомобиль
Абхазским чиновникам запретили участвовать в международных встречах, организованных НПО
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Чечни покинет свой пост после назначения советником президента РФ
Имя нового премьера Чечни станет известно на следующей неделе
Армения приглашена на саммит НАТО в июле
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна