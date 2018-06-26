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Миссия Наблюдателей ЕС проинформировала ОБСЕ о ситуации в самопровозглашенных регионах Грузии
26.06.2018 19:23
20 июня делегация Послов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) посетила Миссию Наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии.
Заместитель Главы Миссии Кейт Фиерон и исполняющий обязанности начальника Полевого Офиса Мцхета Хакан Рапп приветствовали их в Полевом Офисе Мцхета.
Затем Фиерон проинформировала гостей о мандате Миссии, его осуществлении и ситуации в самопровозглашенных регионах. Послы с энтузиазмом задавали вопросы и делали комментарии по поводу брифинга.
МНЕС начала работать в сентябре 2008 года после шестипунктного соглашения, подписанного при посредничестве ЕС, которое положило конец августовской войне между Россией и Грузией. Она способствует стабилизации, нормализации и укреплению доверия между сторонами конфликта. Миссия обеспечивает гражданский мониторинг действий сторон, включая полное соблюдение шестипунктного соглашения и последующие меры по его осуществлению на всей территории Грузии. Она также информирует европейские органы, принимающие решения, и таким образом способствует принятию прочных политических решений для Грузии.
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