Правительство поручило Минюсту, МВД, и МИД установить все возможные ограничения для лиц, введенных в «Список Отхозория-Татунашвили»

27.06.2018 12:40 Правительство Грузии поручает Министерству юстиции, Министерству внутренних дел, и Министерству иностранных дел, а также Национальному банку, установить все возможные ограничения в отношении лиц, введенных в "Список Отхозория-Татунашвили", в том числе связанные с визами, осуществлением имущественных и финансовых транзакций. Об этом сказано в постановлении в связи со "Списком Отхозория-Татунашвили", принятом правительством на сегодняшнем заседании, и пересланном парламенту.



Правительство определило перечисленные ведомства, как ответственные учреждения за обеспечение исполнения соответствующего постановления.



"Поручить Министерству юстиции Грузии, Министерству внутренних дел, и Министерству иностранных дел Грузии, и обратится с просьбой к Национальному банку Грузии о том, чтобы международные организации и страны-партнеры Грузии приняли все возможные меры для установления всех возможных ограничений в отношении лиц, входящих в "Список Отхозория-Татунашвили", включая визы, осуществление имущественных и финансовых транзакций, и для содействия исполнению закона.



В соответствии с компетенцией определить Министерство юстиции Грузии, Министерство внутренних дел Грузии, и Министерство иностранных дел Грузии как ведомства, ответственные за исполнение данного постановления, и на регулярной основе представлять парламенту и правительству отчет по исполнению данного постановления. Обратится к Национальному банку Грузии с просьбой, представить парламенту Грузии и правительству Грузии соответствующую информацию об обеспечении исполнения данной резолюции" - говорится в постановлении правительства.



"Список Отхозория-Татунашвили" уже вошел в парламент. Список, который был одобрен правительством Грузии на сегодняшней сессии, недавно был направлен в законодательный орган.



В "Список Отхозория-Татунашвили " из 33 человек включены следующие люди: 1. Давид Джемалович Гурциев; 2. Алик Фиродович Табоев; 3. Рашид Канджи-Оглы; 4. Славик Святославович Бадия; 5. Рауль Махтович Кортава; 6. Заур Андроевич Читанава; 7. Циброна (Эка) Ахалая; 8. Отар Турнанба; 9. Алик Цабрия; 10. Руслан Доментьевич Джопуа; 11. Роза Джоджоевна Мирцхулава; 12. Димитр Аршба; 13. Владимир Гуния; 14. Алхас Мирцхулава; 15. Гия Тужба; 16. Генрих Генрихович Чанба; 17. Владимир Григорьевич Ануа; 18. Заур Цецхладзе - тот же Михаил Тарба; 19. Геннадий Багратович Ашхацава; 20. Гела Алекоевич Ванача; 21. Отар Фалавандзия; 22. Олег Папаскири; 23. Африкан Бганба; 24. Вахтанг Убирия; 25. Владимир Эминович Начач-Оглы; 26. Шурик (Александр) Кокоскерия; 27. Лев Сардиноевич Биченов; 28. Гия Туаев; 29. Писо Иванович Вазагов; 30. Тамаз Отарович Бестаев; 31. Рамчик Эдикович Пухаев; 32. Аркадий Отарович Дзеранов; 33. Зураб Тенгизович Дудаев.



Эти лица обвиняются в убийствах, похищении людей, пытках и негуманном обращении с гражданами Грузии на оккупированных территориях, тяжелых повреждениях здоровья, а также в сокрытии этих преступлений, и осуждены за эти преступления.

















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