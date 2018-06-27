Залкалиани: «Список Татунашвили-Отхозория» не создает никаких угроз Женевскому формату

27.06.2018 14:57 «Список Татунашвили-Отхозория» не создает никаких угроз Женевскому формату, — об этом министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил комментируя заявление т.н. МИД оккупированной Абхазии.



По словам Залкалиани, список направлен на пресечение того беззакония, которое имеет место на оккупированных территориях.



«Список Татунашвили-Отхозория» не создает никаких угроз Женевскому формату. Женевскому формату мешают те деструктивные действия, которые происходят во время переговоров. В частности, со стороны представителей России, Абхазии и Цхинвальского региона. Многочисленные попытки изменить формат — это именно то, что создает угрозу Женевскому формату. Также то, что Российская сторона не выполняет взятые на себя обязательства. Это – основная основа, на которой основан Женевский формат. К сожалению, по всем трем направлениям и невыполнению обязательств ответственной является та сила, которая осуществляет эффективный контроль на этих территориях.



Что касается списка, этот список направлен именно на пресечение того беззакония, которое имеет место на оккупированных территориях. В частности, с точки зрения прав человека и ограничения их фундаментальных прав. Задержания, убийства, незаконное лишение, ограничение прав для граждан Грузии – это направлено именно против этого. Думаем, что правительство Грузии последовательно в вопросе решения конфликта, в отношении тех обязательств, которые у нас есть, и к тому же призываем участников, которые являются представителями в Женевском формате», — заявил Залкалиани.



Сепаратистский режим оценивает действия правительства Грузии провокационными и заявляет, что данные меры могут поставить под угрозу Женевские дискуссии.















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