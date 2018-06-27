«Европейская Грузия» указывает на отсутствие представителей России в «Списке Отхозория-Татунашвили»

27.06.2018 19:19 "Список Отхозория-Татунашвили" состоит из 33 лиц, в него не ввели представителей оккупационных структур России. Информацию об этом распространил на специальном брифинге лидер "Европейской Грузии" Серги Капанадзе.



«Европейская Грузия» призывает власть, с большей ответственностью отнестись к списку.



"Мы очень надеемся, и призываем власть, с большей ответственностью отнестись к списку, расширить его, и ввести в него граждан Российской Федерации, и чтобы эта ответственность была больше, чем есть сейчас. Одним из проявлений этого безответственного отношения является то, что в список, к сожалению, ввели людей, которые уже скончались. Это тоже явствует о том, каким несерьезным было их отношение к данной теме"- заявил Серги Капанадзе.



На пленарном заседании депутат "Грузинской мечты" Софья Киладзе отозвалась на заявление Серги Капанадзе, и заявила, что "Европейская Грузия" распространяет дезинформацию.



По ее словам, правящая команда работает над усовершенствованием "Списка Отхозория-Татунашвили", и до тех пор, пока официальная документация не будет принята, трудно сказать, кто в этом списке уже мертв, а кто нет.



Правительство Грузии обнародовало "Список Отхозория-Татунашвили". В списке находятся лица, обвиняемые, и осужденные за убийство, похищение, пытки и негуманное отношение к гражданам Грузии на оккупированных территориях, в тяжелом повреждении здоровья, а также в сокрытии этих преступлений.

















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