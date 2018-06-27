|
|
«Европейская Грузия» указывает на отсутствие представителей России в «Списке Отхозория-Татунашвили»
27.06.2018 19:19
"Список Отхозория-Татунашвили" состоит из 33 лиц, в него не ввели представителей оккупационных структур России. Информацию об этом распространил на специальном брифинге лидер "Европейской Грузии" Серги Капанадзе.
«Европейская Грузия» призывает власть, с большей ответственностью отнестись к списку.
"Мы очень надеемся, и призываем власть, с большей ответственностью отнестись к списку, расширить его, и ввести в него граждан Российской Федерации, и чтобы эта ответственность была больше, чем есть сейчас. Одним из проявлений этого безответственного отношения является то, что в список, к сожалению, ввели людей, которые уже скончались. Это тоже явствует о том, каким несерьезным было их отношение к данной теме"- заявил Серги Капанадзе.
На пленарном заседании депутат "Грузинской мечты" Софья Киладзе отозвалась на заявление Серги Капанадзе, и заявила, что "Европейская Грузия" распространяет дезинформацию.
По ее словам, правящая команда работает над усовершенствованием "Списка Отхозория-Татунашвили", и до тех пор, пока официальная документация не будет принята, трудно сказать, кто в этом списке уже мертв, а кто нет.
Правительство Грузии обнародовало "Список Отхозория-Татунашвили". В списке находятся лица, обвиняемые, и осужденные за убийство, похищение, пытки и негуманное отношение к гражданам Грузии на оккупированных территориях, в тяжелом повреждении здоровья, а также в сокрытии этих преступлений.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна