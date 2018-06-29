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Литва приняла резолюцию по статусу оккупированных Россией грузинских территорий


29.06.2018   09:44
Резолюция о восстановлении юрисдикции Грузии в регионах Абхазии и т.н. Южной Осетии единогласно принята Сеймом (парламентом) Литвы. Она озаглавлена "О 10-летии оккупации части территории Сакартвело" и требует вывода из региона находящихся там российских войск.

Ранее Литва установила использование в литовском языке названия "Сакартвело" в качестве официального обозначения Грузии. О смене названия просила сама Грузия, поскольку нынешний вариант считает русифицированным.

"Призываем ЕС и НАТО, правительства и парламенты, международные организации и парламентские ассамблеи, все международное сообщество и политических лидеров уделять должное внимание обеспечению территориальной целостности Сакартвело, вопросам ее европейской и евроатлантической интеграции", – цитирует текст резолюции ТАСС.

Согласно заявлению парламента, Литва призывает к "восстановлению юрисдикции Сакартвело в регионах Абхазии и т.н. Южной Осетии, создании соответствующих конституции моделей самоуправления". Вильнюс надеется на активное участие в этих процессах международного сообщества и международных организаций.






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