Сейм Литвы принял резолюцию о восстановлении юрисдикции Грузии в Абхазии и Цхинвальском регионе

29.06.2018 12:39 Высший законодательный орган Литвы принял резолюцию в связи со статусом Абхазии и Цхинвальского региона - оккупированных Россией грузинских территорий. Об этом сообщают местные СМИ.



Сейм единогласно поддержал документ о восстановлении юрисдикции Грузии в вышеуказанных регионах.



«Десять лет назад российские вооруженные силы вторглись в соседнюю страну и создали марионеточное правительство на оккупированной территории. Литва осуждает все виды насилия. Среди них — вторжение на территорию другой страны», — отмечается в документе.



Вместе с тем, резолюция призывает западные объединения и страны уделять надлежащее внимание территориальной целостности Грузии, а также стремлению к членству в ЕС и НАТО.



«Мы призываем Евросоюз, Североатлантический альянс, международные организации и политических лидеров, уделять надлежащее внимание территориальной целостности Грузии и ее стремлению к членству в ЕС и НАТО», — говорится в документе.



Стоить отметить, что в резолюции Сейма Грузия указана с ее аутентичным названием, которое Литва утвердила год назад. Резолюция связана с 10-ой годовщиной Августовской войны.















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