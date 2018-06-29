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Сейм Литвы принял резолюцию о восстановлении юрисдикции Грузии в Абхазии и Цхинвальском регионе


29.06.2018   12:39
Высший законодательный орган Литвы принял резолюцию в связи со статусом Абхазии и Цхинвальского региона - оккупированных Россией грузинских территорий. Об этом сообщают местные СМИ.

Сейм единогласно поддержал документ о восстановлении юрисдикции Грузии в вышеуказанных регионах.

«Десять лет назад российские вооруженные силы вторглись в соседнюю страну и создали марионеточное правительство на оккупированной территории. Литва осуждает все виды насилия. Среди них — вторжение на территорию другой страны», — отмечается в документе.

Вместе с тем, резолюция призывает западные объединения и страны уделять надлежащее внимание территориальной целостности Грузии, а также стремлению к членству в ЕС и НАТО.

«Мы призываем Евросоюз, Североатлантический альянс, международные организации и политических лидеров, уделять надлежащее внимание территориальной целостности Грузии и ее стремлению к членству в ЕС и НАТО», — говорится в документе.

Стоить отметить, что в резолюции Сейма Грузия указана с ее аутентичным названием, которое Литва утвердила год назад. Резолюция связана с 10-ой годовщиной Августовской войны.






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