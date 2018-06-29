Гражданская активистка в оккупированном Ахалгори со следующей недели начинает акцию голодовки

29.06.2018 16:20 Гражданская активистка из Ахалгорского района самопровозглашенной республики т.н. Южная Осетия Тамара Меаракишвили анонсирует акцию голодовки. Об этом она сообщила сегодня, 29 июня, на своей странице в Facebook.



В частности, в своем посте гражданская активистка пишет: «Долго думала и приняла такое решение - с понедельника, 2 июля, на неделю объявить голодовку. Это все для того чтобы привлечь внимание общества на то, как доводит меня власть из-за моей гражданской позиции и взглядов. Я не совершала никаких преступлений. Все дела, которые возбудила против меня прокуратура - сфабрикованные!... Сделайте перепост - и поддержите меня в этой борьбе. Это мой протест на все происходящее».



«Прокуратура» Цхинвальского режима 12 июня предъявила обвинения Тамаре Меаракишвили по трем статьям УК РФ (!) - незаконное получение "югоосетинского гражданства" при наличии грузинского на основании подложного заявления (ч. 3 ст. 327 - использование заведомо подложного документа, ст. 324 - незаконное приобретение официального документа, предоставляющего права), а также в клевете на региональное отделение правящей партии «Единая Осетия».



По словам адвоката гражданской активистки Икрамжана Раматова, защита считает выдвинутые обвинения бездоказательными. Тамара Меаракишвили неоднократно заявляла о давлении на нее со стороны прокуратуры. Следователей, по ее словам, не устраивает ее гражданская позиция, а также ее общение с «Эхом Кавказа».















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