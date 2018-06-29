Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гражданская активистка в оккупированном Ахалгори со следующей недели начинает акцию голодовки


29.06.2018   16:20
Гражданская активистка из Ахалгорского района самопровозглашенной республики т.н. Южная Осетия Тамара Меаракишвили анонсирует акцию голодовки. Об этом она сообщила сегодня, 29 июня, на своей странице в Facebook.

В частности, в своем посте гражданская активистка пишет: «Долго думала и приняла такое решение - с понедельника, 2 июля, на неделю объявить голодовку. Это все для того чтобы привлечь внимание общества на то, как доводит меня власть из-за моей гражданской позиции и взглядов. Я не совершала никаких преступлений. Все дела, которые возбудила против меня прокуратура - сфабрикованные!... Сделайте перепост - и поддержите меня в этой борьбе. Это мой протест на все происходящее».

«Прокуратура» Цхинвальского режима 12 июня предъявила обвинения Тамаре Меаракишвили по трем статьям УК РФ (!) - незаконное получение "югоосетинского гражданства" при наличии грузинского на основании подложного заявления (ч. 3 ст. 327 - использование заведомо подложного документа, ст. 324 - незаконное приобретение официального документа, предоставляющего права), а также в клевете на региональное отделение правящей партии «Единая Осетия».

По словам адвоката гражданской активистки Икрамжана Раматова, защита считает выдвинутые обвинения бездоказательными. Тамара Меаракишвили неоднократно заявляла о давлении на нее со стороны прокуратуры. Следователей, по ее словам, не устраивает ее гражданская позиция, а также ее общение с «Эхом Кавказа».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Денежная политика НБГ полностью отвечает текущим вызовам - Гвенетадзе
Рост ВВП Грузии в янвваре-мае ускорился до 6,1% г/г
В Грузии начинается проект регистрации фермеров
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сирийская оппозиция осуждает признание Асадом независимости оккупированных Россией территорий Грузии
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
Бахтадзе: Мы вернемся туда, где нам надлежит быть
В Гали проходит очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МВФ дал Грузии денег на ускорение структурных реформ
Древние кувшины нашли в подвале одного из домов в Тбилиси
Премьер-министр Грузии положительно оценивает экономический рост страны
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна