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Заявление сирийской оппозиции о поддержке территориальной целостности Грузии имеет очень важное значение - посол


29.06.2018   16:39
Посол Грузии в Саудовской Аравии, Бахрейне, Омане и Йемене Георгий Джанджгава считает, что заявление сирийской оппозиции о поддержке территориальной целостности Грузии является очень важным фактом.

Георгий Джанджгава встретился с президентом «Высшего комитета по переговорам» и представителями национальной коалиции и республиканских сил и рассмотрел с ними вопрос «признания» т.н независимости оккупированных регионов Грузии режимом Башара Асада.

«Заявление сирийской оппозиции о поддержке территориальной целостности Грузии является очень важным, на фоне «признания» т.н независимости оккупированных регионов Грузии режимом Башара Асада. Это та политическая сила, которая играет важную роль в политической жизни Сирии и является главным участником в Женевских переговорах», — заявил Георгий Джанджгава Первому каналу.

По его словам, за «признанием» т.н независимости оккупированных регионов Грузии со стороны режима Асада последовало жесткое реагирование международного содружества, что в первую очередь, является выражением поддержки суверенитета Грузии и территориальной целостности.

«Это заявление оппозиции — результат нашей активной работы и мы должны её продолжить вместе с сирийской оппозицией», — заявил посол Грузии в Саудовской Аравии Георгий Джанджгава.

29 мая этого года сирийский диктаторский режим признал «независимость» двух оккупированных регионов Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона.

Президент сирийских оппозиционных сил «Высшего комитета по переговорам» Наср аль-Харири на пресс — конференции по сирийским вопросам строго осудил незаконное решение режима Башара Асада по оккупированным территориям Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона\т.н. Южной Осетии о признании их т.н независимости и четко выразил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ.







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