Оккупанты похитили 94-летнего жителя села Сакоринтло

29.06.2018 19:31 Российские оккупанты похитили 94-летнего жителя села Сакоринтло Гору Гарибашвили.



Как заявили Первому каналу его односельчане, они видели как на старика напали вооруженные лица.



Это второй случай похищения Горы Гарибашвили российскими военными.



Пока с семьей не связывались с требованием заплатить стандартный выкуп, составляющий 2000 российских рублей.















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