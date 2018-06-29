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Оккупанты похитили 94-летнего жителя села Сакоринтло
29.06.2018 19:31
Российские оккупанты похитили 94-летнего жителя села Сакоринтло Гору Гарибашвили.
Как заявили Первому каналу его односельчане, они видели как на старика напали вооруженные лица.
Это второй случай похищения Горы Гарибашвили российскими военными.
Пока с семьей не связывались с требованием заплатить стандартный выкуп, составляющий 2000 российских рублей.
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