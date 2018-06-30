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Российские оккупанты похитили ученика 12-го класса
30.06.2018 20:30
Российские оккупанты похитили ученика 12-го класса, жителя села Чвриниси.
По данным ведомства, задействована горячая линия, об инциденте проинформирована Миссия ЕС по наблюдению в Грузии.
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