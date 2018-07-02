Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гражданская активистка в оккупированном Ахалгори Тамара Меаракишвили начала голодовку


02.07.2018   14:47
Тамара Меаракишвили сегодня, 2 июля, начала анонсированную на днях акцию голодовки. Гражданская активистка из Ахалгорского района оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии заявила грузинской службе Радио Свобода, что пойти на такой шаг ее вынудили систематическое нарушения ее права на свободное передвижение, охрану здоровья и на справедливое правосудие.

По ее словам, этим шагом она хочет привлечь внимание гражданского общества и международных организаций и надеется на их поддержку. О своем решении прибегнуть к радикальной форме протеста Тамара Меаракишвили сообщила 29 июня на своей странице в Facebook.

Местная т.н. прокуратура 12 июня предъявила обвинения Тамаре Меаракишвили по трем статьям УК РФ - незаконное получение незаконного "югоосетинского гражданства" при наличии грузинского на основании подложного заявления (ч. 3 ст. 327 - использование заведомо подложного документа, ст. 324 - незаконное приобретение официального документа, предоставляющего права), а также в клевете на региональное отделение партии власти «Единая Осетия».

Сама Меракишвили говорит, что уголовное преследование связано с ее гражданской позицией и все обвинения политически мотивированы. По ее словам, она не признает себя виновной ни по одному обвинению и считает дела сфабрикованными.

Меаракишвили заявляет, что на протяжении последних 11 месяцев ее гражданские права постоянно нарушаются, ей запрещено покидать территорию республики, а прокуратура не спешит передавать дела в суд, из-за чего процесс искусственно затягивается с тем, чтобы оказывать на нее моральное давление.

По словам адвоката гражданской активистки Икрамжана Раматова, защита считает выдвинутые обвинения бездоказательными. Тамара Меаракишвили неоднократно заявляла о давлении на нее со стороны прокуратуры. Следователей, по ее словам, не устраивает ее гражданская позиция, а также ее общение с «Эхом Кавказа».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Денежная политика НБГ полностью отвечает текущим вызовам - Гвенетадзе
Рост ВВП Грузии в янвваре-мае ускорился до 6,1% г/г
В Грузии начинается проект регистрации фермеров
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сирийская оппозиция осуждает признание Асадом независимости оккупированных Россией территорий Грузии
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
Бахтадзе: Мы вернемся туда, где нам надлежит быть
В Гали проходит очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МВФ дал Грузии денег на ускорение структурных реформ
Древние кувшины нашли в подвале одного из домов в Тбилиси
Премьер-министр Грузии положительно оценивает экономический рост страны
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна