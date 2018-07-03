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Уголовное дело возбуждено против трех человек за нарушение закона об оккупированных территориях


03.07.2018   17:18
В мае 2018 года из-за нарушения правового режима оккупированных территорий возбуждено уголовное преследование в отношении трех лиц.

В частности, в отчете Национальной службы статистики сказано, что началось преследование в отношении трех лиц по статье 322¹ УК, что подразумевает нарушение правила въезда на оккупированные территории.

Согласно Уголовному кодексу Грузии, въезд на оккупированные территории гражданина другой страны, или лица, не имеющего гражданство, с нарушением правила, установленного законом Грузии "Об оккупированных территориях", карается штрафом, или пресечением свободы сроком от 2 до 4 лет.







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