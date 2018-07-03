Киладзе: Заявления оккупационных или де-факто режимов не должны быть для нас мерилом

03.07.2018 18:07 Председатель парламентского комитета по защите прав человека Софио Киладзе считает, что заявления оккупационных и де-факто режимов в связи со «списком Татунашвили-Отхозория» не должны быть мерилом для грузинской стороны.



Так Софио Киладзе откликнулась на заявление МИД России в связи со «списком Татунашвили-Отхозория» и отметила, что Грузия обязана защищать своих граждан.



«Какие бы заявления не делали оккупационные или де-факто режимы, это не должно быть мерилом и определяющим для нас. Для нас главное сделать все шаги, чтобы наши граждане были защищены. В том числе, должны быть сделаны превентивные шаги. По этому вопросу у нас есть поддержка международного содружества, соответственно, мы надеемся, что они будут стоять рядом с нами. Оккупация осуждается на всех форумах и выступлениях, и с этой точки зрения наши партнеры стоят рядом с нами», — заявила депутат.



По информации российского внешнеполитического ведомства, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин во время встречи с представителем ЕС, сопредседателем Женевских дискуссий Тойво Клааром поставил вопросы резолюции по теме возвращения беженцев, принятой в ООН, и «списка Отхозория-Татунашвили». В Москве считают, что подобные инициативы ведут к осложнению отношений с Сухуми и Цхинвали.















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