Россия постоянно использует разные вопросы для срыва Женевского формата - Залкалиани

03.07.2018 19:46 Россия постоянно использует разные вопросы, чтобы оказать воздействие на изменение Женевского формата, — об этом министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиали заявил в связи с заявлением заместителя руководителя внешнеполитического ведомства России Григория Карасина.



По его словам, до этого в этих целях акцент делался на резолюции ООН, а сейчас как повод используется «список Отхозория-Татунашвили».



«Разговоры о срыве форматов не в новинку. Российская Федерация постоянно использует разные вопросы, чтобы оказать воздействие на изменение Женевского формата. Если раньше говорили о резолюции, которая у нас постоянно есть в ООН, то сейчас как повод используют «список Отхозория-Татунашвили», — заявил руководитель внешнеполитического ведомства Грузии.



По его словам, у Грузии есть полное понимание о продолжении формата и сохранении данного формата с международными партнерами и сопредседателями Женевских переговоров.



«Этот список направлен на превенцию незаконных действий, будущем пресечении неприемлемых и абсолютно недопустимых фактов убийства. Со стороны международных партнеров у нас есть серьезная поддержка и мы обязательно продолжим активное сотрудничество с партнерами в Женевском формате, чтобы обязательства, на которых основаны Женевские дискуссии, выполнялись, это – обязательство о прекращении огня, взятое на себя Россией и осуществление необходимых для имплементации этих обязательств шагов», — заявил Давид Залкалиани.



По информации российского внешнеполитического ведомства, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин во время встречи с представителем ЕС, сопредседателем Женевских дискуссий Тойво Клааром поставил вопросы резолюции по теме возвращения беженцев, принятой в ООН, и «списка Отхозория-Татунашвили». В Москве считают, что подобные инициативы ведут к осложнению отношений с Сухуми и Цхинвали.















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