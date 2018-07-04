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Цихелашвили Карасину: Непонятно, кому на руку покровительство преступников


04.07.2018   10:59
Грузия декларировала добрые намерения в отношении населения, проживающего на оккупированных территориях, что укрепляет инициатива "Шаг к лучшему будущему"- заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили в связи со вчерашним заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации.

По ее словам, "Список Татунашвили-Отхозория" включает преступников, и непонятно, кому на руку покровительство преступников.

"Скажу вам, что Грузия декларировала благие намерения в отношении населения, в том числе деловые инициативы, и "Шаг к лучшему будущему" укрепляет все это. Это план нашего действия, и мы продолжим это и в будущем. Касательно других вопросов, "Список Отхозория-Татунашвили" включает преступников. Борьба с преступниками является темой, которая никак не связана с этническими или политическими линиями. Непонятно, кому на руку стоять за спиной преступников, и покрывать их. То, что убийца Отхозория, конкретное лицо, сегодня свободный, не садится ни в какие человеческие рамки. Преступник везде преступник, у преступников нет этничности"- заявила Цихелашвили.

По ее словам, власть Грузии будет непримиримой против преступности и криминала.

"Разумеется, мы и в будущем будем непримиримыми в отношении преступности и криминала. Непримиримые по отношению к тому, чтобы население преследовалось, и у них не было права вернуться в собственные дома. Мы все сделаем, чтобы население, которое разобщили ограждения, примирилось. Это две разные темы. Мы не собираемся смириться с преступностью, не собираемся смириться с оккупацией, но мы собираемся вернуть друг друга, и примирить народы, которым это действительно нужно"- заявила государственный министр.







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