Ахалгорская активистка: Меня шантажировал заместитель Цихелашвили

06.07.2018 18:06 Ахалгорская активистка Тамар Меаркишвили обращается к государственному министру по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили:



"Госпожа Кети Цихелашвили, я видела ваш комментарий в связи со мной. Комментарий был ужасно позорным, вы превзошли саму себя.



В феврале со мной связался ваш заместитель Лаша Дарсалия, думаю, по вашему же заданию. Он двумя словами спросил как я, и почти час то учил меня уму, то шантажировал, чтобы я перестала делать критические комментарии в ваш адрес, которые я писала на веб-страницах разных агентств. Не было ни одного слова солидарности или сочувствия. Тогда он сказал мне, что Вы ставите мой вопрос с зарубежными партнерами. На мой вопрос о дате последнего письма, отправленного иностранцам, оказался август прошлого года. В феврале, когда я четыре месяца находилась в плену, она представления не имела о том, что мне вменяла прокуратура, и в каком процессе было мое преследование, а без этого исключено, чтобы Вы с кем-либо говорили обо мне.



Я уверена, несмотря на то, что был опубликован ни один материал обо мне, Вы даже сейчас не в курсе дела. Я говорю это вообще по вашему шаблонному отношению к конфликтам. Я нахожусь в плену, пятый день веду голодовку, и сейчас ни от кого не было отзыва. Нет человека, нет проблемы - этим вы руководствуетесь. Я не просила вас о помощи, поскольку многие ахалгорцы остались еще более разочарованными от встречи с вами, чем до обращения к вам. Меня поддерживают сотни людей, которые заботятся обо мне как в Тбилиси, так и Цхинвали, и я преодолею все препятствия. А то, что Вы являетесь министром, подтверждение того, что грузинскую власть не интересуют конфликты. Почему я так думаю? Просмотрите ваши выступления - одни и те же шаблонные заявления по всем вопросам.



Госпожа Кети, вчерашним заявлением в связи со мной Вы признали свою несостоятельность, и еще раз подписываетесь под своей некомпетентностью. Невозможно, чтобы государство не могло помочь людям, ожидающим помощи от государства, разумеется, если у него есть на то желание"- пишет Меаркишвили в социальной сети.



Активистка пятый день голодает. Вчера "Рустави 2" подготовил сюжет на данную тему. В сюжете государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили говорит, что "центральная власть Грузии не в силе защитить гражданина Грузии, поскольку все попытки заканчиваются безрезультатно".

















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