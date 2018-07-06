Оккупанты похитили из села Арцеви 30-летнего мужчину

06.07.2018 20:19 Вооруженные российские оккупанты похитили с линии оккупации жителя села Ахриси Горийского муниципалитета, 30-летнего Паату Аракелова.



Похищение произошло недалеко от села Арцеви.



Аракелов доставлен в изолятор цхинвальской милиции. О похищении членам семьи сообщили именно из Цхинвали.



В селе говорят, что Аракелов, возможно, заблудился и оказался на оккупированной территории. Его уже похищали оккупанты ранее.



В связи с этим фактом задействована горячая линия Миссии наблюдателей Евросоюза, в соответствующие мероприятия включены как министерство ВД, так и Служба государственной безопасности.















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