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Чиаберашвили: Похищение граждан Грузии с линии оккупации стало обычным делом
09.07.2018 23:28
Спустя десять лет с Августовской войны похищение граждан Грузии с линии оккупации стало обычным делом оккупационных сил Российской Федерации и де-факто властей, — об этом член «Европейской Грузии» Зураб Чиаберашвили заявил в ходе выступления на заседании комитета в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, на котором поддержали проект резолюции «10 лет после Августовской войны».
Как отметил Чиаберашвили, «похищения происходят не каждый месяц или каждую неделю, а иногда это происходит и в течение нескольких дней подряд».
«Эти акты являются тревожными, однако они стали настоящей трагедией, когда российский военный, который к этому времени идентифицирован, на переходном пункте оккупационной линии убил Гигу Отхозория, когда марионетки в т.н. Южной Осетии похитили Арчила Татунашвили, пытали, убили и в течение нескольких недель отказывали семье в выдаче тела, когда 18-летний Давид Башарули исчез из изолятора задержания в Ахалгори и спустя шесть месяцев был найдем мертвым.
Вопрос следующий – как может ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ содействовать прекращению этих нечеловеческих, насильственных фактов? Я согласен с духом представленной резолюции.
Осуждением этих действий, возложением ответственности на Российскую Федерацию, как силу-оккупанта, призывом к России выполнять международные обязательства, мы можем внести вклад, остановить государство-оккупанта и его марионеток от продолжения подобных насильственных действий», — заявил Чиаберашвили.
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