Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

НАТО останется в Афганистане до 2024 года


12.07.2018   23:28
НАТО приняла решение о продлении миссии "Решительная поддержка" в Афганистане до 2024 года. Об этом сообщила в четверг заместитель генсека организации Роуз Готтемюллер, выступая форуме NATO Engages, проходящим в Брюсселе в рамках саммита альянса, передает ТАСС.


"Одним из решений на саммите стало решение о продление миссии НАТО "Решительная поддержка" до 2024 года, - отметила она. - Не всем союзникам НАТО было просто принять это решение из-за проблем с бюджетом и внутренними вопросами. Однако в конечном счете все члены альянса выразили свою приверженность поддержке миссии до 2024 года".


При этом в декларации, принятой на саммите, подчеркивается, что пока правительство Афганистана будет продолжать свою деятельность, направленную на обеспечение мира и примирения, союзники продолжат оказывать содействие стране "путем предоставления финансового обеспечения афганским силам безопасности и решения проблемы нехватки персонала, особенно в приоритетных областях".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Аджарии ожидают урожай цитрусовых свыше 55 тыс. тонн
Госдеп США пригрозил санкциями участникам проекта «Северный поток-2»
В Грузии растет число электромобилей
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми ограбили магазин турецких сладостей
В Абхазии побит рекорд вождения в нетрезвом виде
В Абхазии запретили передвижение крупногабаритного транспорта, кроме военного
Еще одно оппозиционное объединение Сирии осудило признание Башаром Асадом независимости Абхазии и Цхинвали
Информация о визите иорданской официальной делегации в Сухуми не соответствует действительности - МИД
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Никол Пашинян и Жан-Клод Юнкер в Брюсселе обсудили перспективы отношений Армения-ЕС
Главы МИД Армении и Азербайджана договорились о проведении еще одной встречи
Туск: Произошедшее в Армении было особенным и очень европейским
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна