НАТО останется в Афганистане до 2024 года

12.07.2018 23:28 НАТО приняла решение о продлении миссии "Решительная поддержка" в Афганистане до 2024 года. Об этом сообщила в четверг заместитель генсека организации Роуз Готтемюллер, выступая форуме NATO Engages, проходящим в Брюсселе в рамках саммита альянса, передает ТАСС.





"Одним из решений на саммите стало решение о продление миссии НАТО "Решительная поддержка" до 2024 года, - отметила она. - Не всем союзникам НАТО было просто принять это решение из-за проблем с бюджетом и внутренними вопросами. Однако в конечном счете все члены альянса выразили свою приверженность поддержке миссии до 2024 года".





При этом в декларации, принятой на саммите, подчеркивается, что пока правительство Афганистана будет продолжать свою деятельность, направленную на обеспечение мира и примирения, союзники продолжат оказывать содействие стране "путем предоставления финансового обеспечения афганским силам безопасности и решения проблемы нехватки персонала, особенно в приоритетных областях".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

