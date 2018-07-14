Сесиашвили о «списке Хишба-Сигуа»: Это слова, брошенные на ветер

14.07.2018 16:11 По словам председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклия Сесиашвили, абхазский санкционный «список Хишба-Сигуа» не имеет юридической силы. Как сказал Сесиашвили журналистам, содержание списка и последующее отношение к его утверждению являются второстепенными..



«Позиция, зафиксированная грузинским правительством, всегда будет поддерживаться международным сообществом и будет иметь юридическую силу. Что касается контракции некоторых представителей Абхазии, то это слова, брошенные на ветер, не имеющие никакой силы. Это была лишь их реакция. До тех пор, пока Абхазия будет оккупирована, позиции абхазского народа, к сожалению, будут потеряны, и у них нет юридической силы. Содержание этого списка и его последующее утверждение - дело второстепенное. Это лишь контракция, которая не имеет юридической силы», - сказал Ираклий Сесиашвили.















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