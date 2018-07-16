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Река Диди Лиахви выносит тела погибших на оккупированной территории


16.07.2018   13:57
Два дня подряд река Диди Лиахви, протекающая в регионе Шида Картли, выносит тела погибших людей. Об этом сообщает МВД Грузии.

В первый раз тело обнаружили на берегу Диди Лиахви в субботу, у села Квемо Никози Горийского района, а во второй раз — в воскресенье вечером у села Эргнети Горийского района.

Личности погибших пока не установлены. По всей вероятности, тела попали в реку на неподконтрольной центральным властям Грузии территории Цхинвальского региона, где она берет начало, сообщает телекомпания «Рустави-2».

По данным МВД, предварительный осмотр тел не выявил следов насилия. Назначена комплексная экспертиза.

Уголовное дело возбуждено по статье «доведение до самоубийства», что карается ограничением свободы сроком до 3 лет или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.






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