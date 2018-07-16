|
|
Река Диди Лиахви выносит тела погибших на оккупированной территории
16.07.2018 13:57
Два дня подряд река Диди Лиахви, протекающая в регионе Шида Картли, выносит тела погибших людей. Об этом сообщает МВД Грузии.
В первый раз тело обнаружили на берегу Диди Лиахви в субботу, у села Квемо Никози Горийского района, а во второй раз — в воскресенье вечером у села Эргнети Горийского района.
Личности погибших пока не установлены. По всей вероятности, тела попали в реку на неподконтрольной центральным властям Грузии территории Цхинвальского региона, где она берет начало, сообщает телекомпания «Рустави-2».
По данным МВД, предварительный осмотр тел не выявил следов насилия. Назначена комплексная экспертиза.
Уголовное дело возбуждено по статье «доведение до самоубийства», что карается ограничением свободы сроком до 3 лет или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна