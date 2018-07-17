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Грузинская миротворческая рота прибыла в Афганистан


17.07.2018   13:19
Рота 2-й сухопутной бригады Вооруженных сил Грузии прибыла в Афганистан для участия в миссии «Решительная поддержка».

По информации Министерства обороны Грузии, грузинских военных в Мазари-Шарифе, на военном аэродроме базы «Мармал» встретили старший военный представитель Грузии в Афганистане, полковник Каха Табатадзе и командир роты быстрого реагирования 4-й механизированной бригады, майор Гоги Нозадзе.

По информации ведомства, по принципу ротации рота 2-й сухопутной бригады заменит в Афганистане роту быстрого реагирования 4-й механизированной бригады. Грузинские миротворцы будут выполнять межуднародную миротворческую миссию на протяжении 7 месяцев под начальством немецкого командования.

Главной задачей грузинских миротворцев будет защита безопасности базы «Мармал» и выполнение задач быстрого реагирования.






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