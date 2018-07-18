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В зоне конфликта урегулирована проблема газификации и питьевой воды - Цихелашвили


18.07.2018   21:50
Согласно информации государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, в селах, сопредельных с линией разделения, проблема газификации урегулирована. По словам Кетеван Цихелашвили, осуществлена также реабилитация питьевой и ирригационной системы.

"Закончилась газификация абсолютно всех сел (вдоль линии разделения), и мы говорим о 14 000 абонентах. Налажена, и продолжается реабилитация питьевой воды и ирригационной системы. А также в течение каждой зимы мы помогали всем семьям перезимовать ваучерами на дрова и денежными ваучерами"- заявила Цихелашвили.

Вдоль зоны конфликта всего насчитывается 62 села. Из них в Шида Картли 56 сел такой категории. В этих селах из–за искусственных барьеров ограничен доступ на земли сельскохозяйственного назначения, и пользование другими ресурсами.

Процесс газификации сел, прилегающих к линии разделения, начался в 2014 году и уже закончился. На данное время в целом газифицировано 13 913 абонента. Кроме того, 45 сел обеспечено электроэнергией.







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