В зоне конфликта урегулирована проблема газификации и питьевой воды - Цихелашвили

18.07.2018 21:50 Согласно информации государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, в селах, сопредельных с линией разделения, проблема газификации урегулирована. По словам Кетеван Цихелашвили, осуществлена также реабилитация питьевой и ирригационной системы.



"Закончилась газификация абсолютно всех сел (вдоль линии разделения), и мы говорим о 14 000 абонентах. Налажена, и продолжается реабилитация питьевой воды и ирригационной системы. А также в течение каждой зимы мы помогали всем семьям перезимовать ваучерами на дрова и денежными ваучерами"- заявила Цихелашвили.



Вдоль зоны конфликта всего насчитывается 62 села. Из них в Шида Картли 56 сел такой категории. В этих селах из–за искусственных барьеров ограничен доступ на земли сельскохозяйственного назначения, и пользование другими ресурсами.



Процесс газификации сел, прилегающих к линии разделения, начался в 2014 году и уже закончился. На данное время в целом газифицировано 13 913 абонента. Кроме того, 45 сел обеспечено электроэнергией.

















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