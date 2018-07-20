Дональд Туск приветствует мирную инициативу Грузии «Шаг к лучшему будущему»

20.07.2018 20:40 Президент Европейского совета Дональд Туск пообещал помощь Грузии в реализации мирной инициативы «Шаг к лучшему будущему». Дональд Туск выступил с заявлениями, поддерживающими мирную инициативу после встречи с Премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, который встретился с президентом Совета Европы в рамках рабочего визита в Брюсселе.



На пресс-конференции Дональд Туск говорил о важности мирной инициативы и заявил, что Грузия расположена в регионе полном вызовов, где играет решающую роль в области урегулирования, продвижения и «построения мостов».



«В этом году исполнится 10 лет с начала российско-грузинской войны 2008 года. Позвольте мне на этом фоне подтвердить поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.



Важно отметить, что за последние 10 лет Грузия преуспела в развитии демократических институтов и строительстве динамичной экономики. ЕС будет и впредь оказывать поддержку Грузии и укреплять ее устойчивость и способность к мирному урегулированию конфликтов.



В этом контексте я приветствую инициативу "Шаг к лучшему будущему", которая направлена ​​на лучшее будущее и предоставляет людям, проживающим в Абхазии и т.н. Южной Осетии, новые возможности в сфере торговли и образования. Мы хотим поддержать Грузию в реализации этой программы», - заявил Дональд Туск на пресс-конференции.



На совместной пресс-конференции Премьер-министр Грузии говорил о роли Европейского союза в плане содействия миру и стабильности в Грузии и выразил благодарность за продление мандата Миссии наблюдателей ЕС.



«Позвольте мне выразить нашу глубокую признательность за продление мандата Миссии наблюдателей ЕС. К сожалению, спустя 10 лет после августовской войны 2008 года, оккупация и фактическая аннексия Россией грузинских территорий продолжается, что ухудшает положение в области безопасности и прав людей, пострадавших от конфликта.



Мы верны мирной политике. Правительство Грузии прилагает конкретные усилия в вопросе примирения и восстановления доверия, которое изложено в нашей новой мирной инициативе «Шаг к лучшему будущему», - заявил Мамука Бахтадзе.















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