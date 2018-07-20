Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Семья Арчила Татунашвили получила письмо от российской прокуратуры


20.07.2018   23:07
Семья Арчила Татунашвили и адвокаты получили письмо от Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

По словам президента Центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Мариам Джишкариани, в письме Генеральной прокуратуры России говорится, что «т.н. Южная Осетия является суверенным государством, и юрисдикция Генеральной прокуратуры Российской Федерации не распространяется на ее территорию».

По словам Мариам Джишкариани, с требованием к российской прокуратуре обратилась адвокат дела Тамар Авалиани.

«Эффективный контроль на оккупированной территории осуществляет Российская Федерация, поэтому нам было интересно, началось ли расследование по данному делу и какое было положение в связи с этим делом. Мы получили ответ от Генеральной прокуратуры России. Они поясняют, что «т.н. Южная Осетия» — независимое государство и Россия не вмешивается в их деятельность. Написали нам, что наше требование и письмо направлены в «Южную Осетию». Ответа из Цхинвали нет. Мы ждали письма подобного содержания. Еще раз поясню, что Россия является силой, осуществляющей эффективный контроль и согласно международным стандартам, ответственна Российская Федерация. Этого Россия не признает», — заявляет Джишкариани.

По ее словам, письмо пригодиться им в ЕСПЧ.

«Когда мы обратимся к Европейскому суду по правам человека, мы приложим это письмо, что адекватная коммуникация с оккупационным режимом и де-факто властями невозможна. Их ответ неадекватен и в рамках Женевских переговоров. Икс в Европейский суд внесет Центр реабилитации жертв пыток и мы же будет осуществлять обслуживание по судебной экспертизе. Центр готовит комплексное комиссионное заключение. Это заключение будет приложено к иску, внесенному в Европейский суд. Мы ждем ответа от прокуратуры. Нам интересна эффективность расследования, что будет иметь для нас большое значение. Расследование не может проходить на оккупированной территории. Не удается выявить и наказать виновных. Мы ждем ответа такого содержания. Нам нужны дополнительные материалы и мы уже будем готовы выложить заключение.

Заключение Национального бюро имени Самхараули носит характер описания. Заключение поясняет, что не были представлены органы и невозможно было установить фактическую причину смерти. Мы проводим комплексно-комиссионную экспертизу. Факты и результаты пытки должны быть задокументированы. Мы думаем внести иск в Европейский суд во второй половине августа», — заявляет Джишкариани.

По ее словам, интересы Арчила Татунашвили в ЕСПЧ будет защищать центр «Эмпатия» и адвокатом будет Иосеб Хатиашвили. Также, на основании одноразового контракта, адвокатом будет и Тамар Авалиани.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия продала «дочке» SOCAR почти 600 тыс. м газопроводов за 9,5 млн долларов
Грузия и Армения должны предложить туристам совместные пакеты - Мгер Григорян
Национальное агентство вина отвечает на заявление «Роспотребнадзора»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников
Гамахария: Тотальное нарушение прав человека в Абхазии полностью подпадают под юрисдикцией Римского Статута
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бахтадзе: На встречах в Брюсселе ещё раз было отмечена принципиальная поддержка Грузии на пути интеграции в ЕС
Усупашвили: Мы договорились с президентом, что на будущей неделе определимся со всем, поэтому встречу я покинул с умеренно оптимистичным настроем
Вице-премьер Карачаево-Черкессии ушел в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна