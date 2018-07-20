Семья Арчила Татунашвили получила письмо от российской прокуратуры

20.07.2018 23:07 Семья Арчила Татунашвили и адвокаты получили письмо от Генеральной прокуратуры Российской Федерации.



По словам президента Центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Мариам Джишкариани, в письме Генеральной прокуратуры России говорится, что «т.н. Южная Осетия является суверенным государством, и юрисдикция Генеральной прокуратуры Российской Федерации не распространяется на ее территорию».



По словам Мариам Джишкариани, с требованием к российской прокуратуре обратилась адвокат дела Тамар Авалиани.



«Эффективный контроль на оккупированной территории осуществляет Российская Федерация, поэтому нам было интересно, началось ли расследование по данному делу и какое было положение в связи с этим делом. Мы получили ответ от Генеральной прокуратуры России. Они поясняют, что «т.н. Южная Осетия» — независимое государство и Россия не вмешивается в их деятельность. Написали нам, что наше требование и письмо направлены в «Южную Осетию». Ответа из Цхинвали нет. Мы ждали письма подобного содержания. Еще раз поясню, что Россия является силой, осуществляющей эффективный контроль и согласно международным стандартам, ответственна Российская Федерация. Этого Россия не признает», — заявляет Джишкариани.



По ее словам, письмо пригодиться им в ЕСПЧ.



«Когда мы обратимся к Европейскому суду по правам человека, мы приложим это письмо, что адекватная коммуникация с оккупационным режимом и де-факто властями невозможна. Их ответ неадекватен и в рамках Женевских переговоров. Икс в Европейский суд внесет Центр реабилитации жертв пыток и мы же будет осуществлять обслуживание по судебной экспертизе. Центр готовит комплексное комиссионное заключение. Это заключение будет приложено к иску, внесенному в Европейский суд. Мы ждем ответа от прокуратуры. Нам интересна эффективность расследования, что будет иметь для нас большое значение. Расследование не может проходить на оккупированной территории. Не удается выявить и наказать виновных. Мы ждем ответа такого содержания. Нам нужны дополнительные материалы и мы уже будем готовы выложить заключение.



Заключение Национального бюро имени Самхараули носит характер описания. Заключение поясняет, что не были представлены органы и невозможно было установить фактическую причину смерти. Мы проводим комплексно-комиссионную экспертизу. Факты и результаты пытки должны быть задокументированы. Мы думаем внести иск в Европейский суд во второй половине августа», — заявляет Джишкариани.



По ее словам, интересы Арчила Татунашвили в ЕСПЧ будет защищать центр «Эмпатия» и адвокатом будет Иосеб Хатиашвили. Также, на основании одноразового контракта, адвокатом будет и Тамар Авалиани.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

