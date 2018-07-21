Вольский: Россия осуществляет управляющую функцию на оккупированной территории

21.07.2018 14:12 Россия осуществляет управляющую функцию на территории т.н. т.н. Южной Осетии и уход от этой ответственности является безосновательным, — об этом заявил вице-спикер парламента Гия Вольский, комментируя письмо, отправленное семье и адвокату Арчила Татунашвили из Генеральной прокуратуры Российской Федерации.



По его словам, в связи с посягательством на жизнь Арчила Татунашвили ведется судебная тяжба.



«Идет тяжба. Существует Страсбург, международное право, а также человеческие нормы и существует реальный анализ созданной политической ситуации, что Россия осуществляет управляющую функцию на территории т.н. т.н. Южной Осетии. Так что уход от этой ответственности является безосновательным. Сотрудничество по этой теме с Россией исключено, так как у нее такая позиция. С этой точки зрения я не вижу перспектив и в будущем», — заявил Гия Вольский.



Семья Арчила Татунашвили и адвокаты получили письмо от Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По словам президента Центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Мариам Джишкариани, в письме Генеральной прокуратуры России говорится, что «т.н. Южная Осетия является суверенным государством, и юрисдикция Генеральной прокуратуры Российской Федерации не распространяется на ее территорию».















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