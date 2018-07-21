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Цихелашвили: Мирная инициатива Грузии пользуется беспрецедентно высокой поддержкой среди международных партнеров
21.07.2018 14:37
Хочу выразить благодарность президенту Европейского Совета Дональду Туску за поддержку мирной политики Грузии и мирной инициативы «Шаг к лучшему будущему» со стороны Евросоюза, - об этом заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.
Она прокомментировала заявление Туска о мирной инициативе «Шаг к лучшему будущему».
«Эта инициатива пользуется среди наших партнеров беспрецедентно высокой и единодушной поддержкой, что очень важно для ее успешного выполнения на фоне текущей оккупации и имеющихся вызовов», - заявила Кетеван Цихелашвили.
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