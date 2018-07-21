Россия в ответе за те жестокости, которые происходят на оккупированных территориях

21.07.2018 15:36 Россия в ответе за те жестокости, которые происходят на оккупированных территориях, — об этом заявила член партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария.



«Россия несет правовую ответственность за случившееся на оккупированных территориях. Тут важны действия и позиция наших властей. Инструмент, которые мы создали, это – список Татунашвили-Отхозория, там обязательно должны быть россияне, ответственные за это преступление. Мы должны вынудить власти, ввести в этот список оккупантов, чтобы они были привлечены к ответственности», — заявила Хоштария.



Семья Арчила Татунашвили и адвокаты получили письмо от Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По словам президента Центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Мариам Джишкариани, в письме Генеральной прокуратуры России говорится, что «т.н. Южная Осетия является суверенным государством, и юрисдикция Генеральной прокуратуры Российской Федерации не распространяется на ее территорию».















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