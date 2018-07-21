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Ответственной стороной за смерть Татунашвили, в любом случае, будет Россия - Цихелашвили


21.07.2018   22:49
Частный или межгосударственный иск по делу Арчила Татунашвили, в любом случае, подразумевает ответственность России, как государства, осуществляющего эффективный контроль, - заявляет государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявила комментируя письмо, отправленное семье и адвокату Арчила Татунашвили из Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

«Иск подается именно против России. Естественно, абсолютно неприемлемым является письмо, которое в условиях подготовки частного иска получила организация, помогающая семье, или ответы, которые мы в целом получаем, в том числе в Женевских международных дискуссиях, или в период передачи тела Арчила Татунашвили после трагедии, якобы Россия не имеет к этому никакого отношения», — заявила Цихелашвили.

По ее словам, само по себе, это не сможет изменить характер этого иска.

«В любом случае ответственной стороной будет Россия, как осуществляющая эффективный контроль, а также государство, у которого есть обязательство, нести ответственность за посягательство и нарушения безопасности и прав граждан», — заявила Цихелашвили.

По ее словам, это выражение той действительности, в которой Грузия находится в условиях продолжающейся оккупации, и о которой, кроме России, говорит весь мир.

«Россия не выполняет обязательства, взятые на себя соглашением о прекращении огня, вывести войска с территории Грузии», — заявила государственный министр Первому каналу.

Семья Арчила Татунашвили и адвокаты получили письмо от Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По словам президента Центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Мариам Джишкариани, в письме Генеральной прокуратуры России говорится, что «т.н. Южная Осетия является суверенным государством, и юрисдикция Генеральной прокуратуры Российской Федерации не распространяется на ее территорию».






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