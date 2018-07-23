Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД Грузии: подписанное между Сирией и оккупированным Цхинвали соглашение нелигитимно


23.07.2018   10:59
Комментируя факт подписания соглашения об установлении дипломатических отношений между Сирией и оккупированным Цхинвали, в МИД Грузии указали, что оно не имеет юридической силы.

«Признание режимом Асада т.н. независимости оккупированных регионов Грузии и установление с ними дипломатических отношений не имеют никакой юридической силы. Международное сообщество считает нелегитимным и собственно режим Асада. Следует отметить, что международное сообщество решительно осудило так называемое признание, так же как и сирийские оппозиционные силы. Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией после признания ею т.н. независимости оккупированных регионов Грузии, — заявили в МИД Грузии.

Отметим, что министр иностранных дел Сирии и представитель режима оккупационной администрации Цхинвали подписали соглашение «об установлении дипломатических отношений».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия продала «дочке» SOCAR почти 600 тыс. м газопроводов за 9,5 млн долларов
Грузия и Армения должны предложить туристам совместные пакеты - Мгер Григорян
Национальное агентство вина отвечает на заявление «Роспотребнадзора»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников
Гамахария: Тотальное нарушение прав человека в Абхазии полностью подпадают под юрисдикцией Римского Статута
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бахтадзе: На встречах в Брюсселе ещё раз было отмечена принципиальная поддержка Грузии на пути интеграции в ЕС
Усупашвили: Мы договорились с президентом, что на будущей неделе определимся со всем, поэтому встречу я покинул с умеренно оптимистичным настроем
Вице-премьер Карачаево-Черкессии ушел в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна