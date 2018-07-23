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МИД Грузии: подписанное между Сирией и оккупированным Цхинвали соглашение нелигитимно
23.07.2018 10:59
Комментируя факт подписания соглашения об установлении дипломатических отношений между Сирией и оккупированным Цхинвали, в МИД Грузии указали, что оно не имеет юридической силы.
«Признание режимом Асада т.н. независимости оккупированных регионов Грузии и установление с ними дипломатических отношений не имеют никакой юридической силы. Международное сообщество считает нелегитимным и собственно режим Асада. Следует отметить, что международное сообщество решительно осудило так называемое признание, так же как и сирийские оппозиционные силы. Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией после признания ею т.н. независимости оккупированных регионов Грузии, — заявили в МИД Грузии.
Отметим, что министр иностранных дел Сирии и представитель режима оккупационной администрации Цхинвали подписали соглашение «об установлении дипломатических отношений».
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