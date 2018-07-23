За нарушение закона об оккупированных территориях с 2015 года по июнь 2018 года возбуждено 54 уголовных дел

23.07.2018 13:19 Из-за нарушения правила входа на оккупированные территории в 2015-2017 годы уголовное преследование в целом началось в отношении 46 лиц, а с января 2018 по июнь 2018 года включительно в отношении 8 лиц. Согласно статистике МВД, больше всего уголовного преследования начато в отношении российских граждан, но следует отметить, что в 2015 году началось преследование также в отношении одного гражданина Грузии.



В 2015-2017 годы уголовное преследование по статье нарушения правила входа на оккупированные территории началось в отношении 18 граждан России, 6 граждан Азербайджана, 7 граждан Армении, 3 граждан Украины, 5 граждан Турции, 2 граждан Швеции, и по одному гражданину Эстонии, Молдовы, Пакистана, и Узбекистана.



С января 2018 года по июнь включительно уголовное преследование началось в отношении 4 граждан Турции, 2 граждан Азербайджана, и 2 граждан России.



В то же время в информации МВД сказано, что в связи с преступлением, предусмотренным по статье 3222 УК Грузии, что подразумевает осуществление на оккупированных территориях запрещенной экономической деятельности, в следственных ведомствах не фиксируется информация о начале уголовного преследования.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

