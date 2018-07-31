Асад является обычным преступником, который не щадит свой народ - Цихелашвили о возможном визите Асада в Цхинвали

31.07.2018 12:22 Представители власти Грузии отзываются на визит Башара Аль-Асада, запланированный в оккупированный Цхинвали. Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили назвала этот факт грубым нарушением международных норм.



Тем не менее, члены правительства считают, что положение Грузии с точки зрения непризнания территорий не тревожное, но Грузия должна сделать все, чтобы политика России в будущем была безуспешной.



"Нам не надо бить колокол тревоги о политике непризнания или о каком-либо риске, но, разумеется, государство продолжит очень активную работу вместе с партнерами, чтобы в дальнейшем эти попытки России не имели никакого успеха"- заявила Цихелашвили.



Советник премьер-министра Созар Субари называет Башара Асада рядовым криминалом.



"Асад является обычным преступником, который не щадит свой народ, и травит их газом, запрещенным международными конвенциями. Так что цивилизованный мир не собирается говорить с ним. С кем он встретится, если не с такими же людьми, как сам. У этого нет легитимного основания"- заявил Созар Субари.



Башар Аль-Асад планирует поездку в оккупированный Цхинвали. Анатолий Бибилов на пресс-конференции сделал очередное заявление о возможном визите сирийского президента на оккупированную территорию Грузии.



Марионеточный президент оккупационного режима заявил, что лидер Сирии, возможно, будет присутствовать на мероприятии, связанном с т.н. признанием независимости оккупированной т.н. Южной Осетии.



По его словам, Асад выразил желание осуществить ответный визит, точная дата будет зависеть от положения в Сирии, и расписания Асада.

















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