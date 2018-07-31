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Российскими оккупантами из села Сакоринтло похищен гражданин Грузии
31.07.2018 16:51
Российские оккупанты похитили из села Сакоритло Каспского муниципалитета гражданина Грузии Васила Саламашвили.
Как сообщают в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии, о случившемся проинформирована наблюдательная миссия ЕС и задействована «горячая линия».
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