Российскими оккупантами из села Сакоринтло похищен гражданин Грузии

31.07.2018 16:51 Российские оккупанты похитили из села Сакоритло Каспского муниципалитета гражданина Грузии Васила Саламашвили.



Как сообщают в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии, о случившемся проинформирована наблюдательная миссия ЕС и задействована «горячая линия».















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