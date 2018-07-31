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В ЦАР погибла российская съемочная группа
31.07.2018 19:59
В Центральноафриканской Республике погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, сообщили Дождю два источника в «Центре управления расследованиями». Они снимали там документальный фильм о работе ЧВК «Вагнер» — это был совместный проект ЦУР и Расторгуева.
По словам одного из собеседников, гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.
Россияне были остановлены на блокпосту, утверждает источник. Они ехали из столицы республики Банги в город Бомбари. Что именно с ними произошло, неизвестно.
Погибшие опознаны.
Ранее стало известно о гибели в ЦАР троих россиян, у двух из которых были пресс-карты «Известий». По данным AFP, их тела нашли в 23 километрах от города Сибут. Агентство отмечало, что россияне были убиты неустановленными вооруженными людьми. Позже в «Известиях» сообщили, что ни одного сотрудника издания на территории ЦАР не было.
О присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике ранее писали несколько СМИ, в частности, «Новая газета». За получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков в ЦАР компания, по данным Дождя, конкурировала с новой ЧВК «Патриот», предположительно связанной с Минобороны.
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