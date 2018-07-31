Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В ЦАР погибла российская съемочная группа


31.07.2018   19:59
В Центральноафриканской Республике погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, сообщили Дождю два источника в «Центре управления расследованиями». Они снимали там документальный фильм о работе ЧВК «Вагнер» — это был совместный проект ЦУР и Расторгуева.

По словам одного из собеседников, гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.

Россияне были остановлены на блокпосту, утверждает источник. Они ехали из столицы республики Банги в город Бомбари. Что именно с ними произошло, неизвестно.

Погибшие опознаны.

Ранее стало известно о гибели в ЦАР троих россиян, у двух из которых были пресс-карты «Известий». По данным AFP, их тела нашли в 23 километрах от города Сибут. Агентство отмечало, что россияне были убиты неустановленными вооруженными людьми. Позже в «Известиях» сообщили, что ни одного сотрудника издания на территории ЦАР не было.

О присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике ранее писали несколько СМИ, в частности, «Новая газета». За получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков в ЦАР компания, по данным Дождя, конкурировала с новой ЧВК «Патриот», предположительно связанной с Минобороны.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
На действующих в Грузии рынках в среднем в день торгуют 44,3 тысячи человек
Трамп объявил о подготовке масштабной газовой сделки с Европой
Рост ВВП Грузии в I половоине ускорился до 5,7%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
После отмены санкций за употребление марихуаны последовали призывы упразднить КСГ
Ереван: Турция не готова к нормализации отношений с Арменией
Игитян: Учения в Грузии никоим образом не направлены против России
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна