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Народный защитник Грузии встретилась с жителями сел, расположенных близ линии оккупации


01.08.2018   15:38
Народный защитник Грузии Нино Ломджария сегодня, 1 августа, встретилась с жителями сел Бершуети и Зардиаанткари Горийского района, расположенных на цхинвальской линии российской оккупации, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Они ознакомили Народного защитника с существующими социальными проблемами, самой острой из которых является плохое качество питьевой воды и нехватка оросительной воды, что препятствует выращиванию жизненно важного для жителей этих сел урожая.

Острой проблемой для жителей Бершуети остается свобода передвижения и ограниченный доступ к земельным участкам и лесам, оказавшимся на территории, неподконтрольной грузинским властям. Местные жители не знают точно, где полегает разделительная линия, что это провоцирует частые факты их задержаний российскими пограничниками.

Нино Ломджария также встретилась с гражданами, которым в разное время довелось побывать в цхинвальском изоляторе по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы. «Важно, чтобы эти проблемы поднимались властями на всех встречах в переговорном формате», - сказала омбудсмен. По ее словам, аппарат Народного защитника донесет проблемы жителей сел, расположенных вдоль разделительной линии, до соответствующих государственных органов.






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