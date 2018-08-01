Пососльство США распространило заявление к 10-летию российской агрессии в Грузии

01.08.2018 20:50 На будущей неделе исполняется 10 лет, как Россия вторглась в Грузию. После этого, Россия оккупирует суверенную территорию Грузии. Эта оккупация преследует по пятам целенаправленную попытку полностью стереть с оккупированных мест след этнически грузинского населения, — об этом сообщает официальная веб-страница посольства США в Грузии.



«Все это делают уничтожением собственности и культурного наследия, в прошлом году в Абхазском регионе Грузии, у села Цебелда уничтожили развалины 8-ого и 9-ого веков. Зачем? Затем, чтобы использовать это место для военного стрельбища. Этим часть культурного наследия Грузии и Кавказа исчезла навечно. А совсем недавно, в рамках российской инвестиционной программы, в селе Эредви массово уничтожили дома вынужденно изгнанных грузин. Среди многих причин, это всего несколько, из-за чего оккупация Россией регионов Грузии: Абхазии и т.н. Южной Осетии является неприемлемой», — говорится в информации посольства.



Посольство США распространило заявление в связи с Августовской войной 2008 года и вчера. В посольстве США заявляют, что нападение России на Грузию началось тогда, когда российская армия вторглась в международно признанные границы другого государства в целях их насильственного изменения.















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