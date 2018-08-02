Литва ввела ограничения в отношении лиц, присутствующих в списке Отхозория-Татунашвили

02.08.2018 17:14 По информации министерства иностранных дел Грузии, внешнеполитическое ведомство Литвы 2 августа этого года распространило официальное заявление, в котором отмечается, что на основании резолюции парламента и постановления правительства Грузии о списке Отхозория-Татунашвили, ведомство обратилось к департаменту миграции Литвы, чтобы республика Литва распространила ограничения в отношении лиц, зафиксированных в указанном списке. В заявлении также отмечается, что речь идет о лицах, которые участвовали в грубых нарушениях прав человека на оккупированных территориях Грузии.



В заявлении министерства также подчеркивается, что в августе 2018 года исполняется 10 лет с российской агрессии против Грузии, в результате которой Россия оккупировала 20 процентом территорий Грузии и нарушила нормы международного права.



В заявлении зафиксировано, что за убийствами Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили на оккупированных территориях последовал международный отзыв, а грузинским правоохранительным структурам мешают установить справедливость.



Также отмечается, что факты похищений, убийств и нарушений прав человека на оккупированных территориях международное содружество оценивает как нарушения прав человека и международных норм.



Согласно заявлению, Литва всегда призывает Российскую Федерацию создать надлежащие условия для обеспечения справедливости и искоренения всех неправовых действий.



Информацию распространяет пресс-служба министерства иностранных дел Грузии.















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