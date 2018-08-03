Барамидзе: Русская ложь августовской войны, которую подхватили Иванишвили, и предатели, делающие дело Путина

03.08.2018 17:27 Член «Национального движения» Гия Барамидзе сделал заявление по поводу приближающейся даты наала начала российско-грузинской войны:



"Приближается 7 августа, дата начала широкомасштабной военной агрессии России против Грузии.



7, а не 8, как распространяет это российская пропаганда, будто-бы 7-го поздно ночью примерно к 23:00 часам уже не вторглись в рокский тоннель и Грузию более чем 100 бронетехники и тысячи военнослужащих (из регулярных соединений и наемников) российской армии. Будто правительство Грузии без всякой российской интервенции, без причин, начало боевые действия уже 8 утром.



Эту российскую ложь и пропаганду и в Грузии подхватили многие, в том числе Иванишвили, и другие предатели, делающие дело Путина.



Эта ложь и предательство уже принесло большой вред нашей стране на международной арене с точки зрения защиты интересов Грузии, и политически, и в ходе дела против России в международных судах.



Наш долг, противопоставить этой лжи и предательству правду и патриотическую политику.



А также важно в условиях оккупации обратить внимание, как на даты, так и на термины, и разные дефиниции. Например, как называется тот предел, до которого дошел сапог оккупанта? "Административная граница" или "оккупационная линия"? Правильный термин, "линия оккупации", поскольку здесь ни при чем, ни "граница", ни линия, или полоса, ни малейшую часть нашей земли мы не обрекли на оккупацию. Часто даже многие эксперты путают это. Так же, как почти все неправильно переводят с английского аббревиатуру "IBL" Administrative boundary Line, что не значит "административная граница", а дословно (если интересует точный перевод), означает "линия административного предела". То есть даже на английском не используют термин "административная граница", и я не понимаю, почему мы путаем, и не обращаем внимания на такую "деталь"? Что, это незначительная деталь?



Сколько наших бойцов-героев (земля им пухом) сложили головы, чтобы там никогда не проходила "граница", и она была там, где (как минимум) находится международно признанная российско-грузинская официальная граница. Между прочим, многие и не знают, что она проходит в 300 метрах севернее за тоннелем Роки.



Так будем беречь каждый сантиметр земли Грузии, и защитим интересы нашей страны правдой, умом, и патриотизмом во всех больших или малых вопросах, поскольку в защите страны в битве с таким опасным и коварным врагом часто большое значение имеет даже такой "мелкий" вопрос.



Сила в единстве, и разумном действии, и если так поступим, мы обязательно объединим нашу родину"- пишет Гия Барамидзе.

















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