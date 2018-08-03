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И.о. посла США в Грузии призвала Россию отозвать признание оккупированных территорий Грузии


03.08.2018   18:02
«Призываем Россию подчиниться и выполнить соглашение о прекращении огня от 2008 года, отозвать признание Абхазии и т.н. Южной Осетии и вернуть войска на начальные позиции», — об этом заявила и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд.

По ее словам, позиция США является четкой. Они поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии.

«Это – война, которая оставила без дома тысячи человек и сегодня многие из них не могут вернуться домой. У людей нет возможности посетить могилы близких и вернуться к нормальной жизни.

Позиция США является четкой, мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостности Грузии и работаем с грузинскими и международными партнерами, чтобы этот конфликт был решен.

Мы работаем, чтобы экономическое положение проживающих там людей улучшилось. Особенно хотим выделить роль проживающих в конфликтном регионе женщин. Призываем Россию подчиниться и выполнить соглашение о прекращении огня от 2008 года, отозвать признание Абхазии и т.н. Южной Осетии и вернуть войска на начальные позиции», — заявила Элизабет Руд.






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