Российские военные тренируют повстанцев в Африке - СМИ

03.08.2018 18:39



Российские военные находятся в Центральноафриканской Республике давно. Часть из них защищает президента республики, а часть тренирует членов группировки повстанцев.



По словам источника, военное руководство ЦАР информировано об этом. Представители российской частной компании открыли в африканской стране собственную базу.



Анонимный источник поделился с Первым каналом фотографиями российских военных, снятых на базе.













О связях российской частной военной компании и группировки повстанцев «Селека» в ЦАР сообщают и местные СМИ. По данным журналистов, российская военная база находится в городе Бриа, куда они приехали в июне. Местные СМИ пишут, что российские военные также участвуют в добыче драгоценных металлов и полезных ископаемых, именно из-за этого они и сотрудничают с повстанцами.



Изначально информацию о том, что в ЦАР находятся представители российской частной компании «Вагнер», распространила телекомпания «Дождь».



Позднее на место отправилась съемочная группа российских журналистов. В ночь на 31 июля их остановили неизвестные лица и открыли по ним огонь. В результате погибли Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.



О причинах убийства журналистов распространяется разная информация. Правительство Центральноафриканской Республики утверждает, что три репортера были убиты с целью ограбления.



Известно, что российские журналисты прибыли в Африку по заданию и финансированию «Центра управления расследованиями», который основал оппонент Путина, бывший нефтяной магнат Михаил Ходорковский. Ходорковский заявил, что убийство журналистов обязательно будет расследовано.



Информацию о присутствии российских частных военных компаний в разных африканских странах телекомпания «Дождь» распространила 5 июля. По информации журналистов, африканская кампания «Вагнера» началась по инициативе и с поддержки приближенного к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина. Пригожину принадлежит т.н. «Фабрика троллей». Вашингтон ввел его в «черный список» и наложили санкции за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.



В разговоре с журналистами «Дождя» российский ветеран подтвердил, что члены «Вагнера» были отправлены и в Центральноафриканскую Республику. Он сказал, что у солдат «Вагнера» есть проблемы с финансированием, чем можно объяснить их связи с африканскими повстанцами.









Представители частной российской военной компании «Вагнер», которые находятся в Центральноафриканской Республике, тренируют членов группировки повстанцев «Селека». Об этом сообщает «Первый канал» со ссылкой на анонимный источник.Российские военные находятся в Центральноафриканской Республике давно. Часть из них защищает президента республики, а часть тренирует членов группировки повстанцев.По словам источника, военное руководство ЦАР информировано об этом. Представители российской частной компании открыли в африканской стране собственную базу.Анонимный источник поделился с Первым каналом фотографиями российских военных, снятых на базе.О связях российской частной военной компании и группировки повстанцев «Селека» в ЦАР сообщают и местные СМИ. По данным журналистов, российская военная база находится в городе Бриа, куда они приехали в июне. Местные СМИ пишут, что российские военные также участвуют в добыче драгоценных металлов и полезных ископаемых, именно из-за этого они и сотрудничают с повстанцами.Изначально информацию о том, что в ЦАР находятся представители российской частной компании «Вагнер», распространила телекомпания «Дождь».Позднее на место отправилась съемочная группа российских журналистов. В ночь на 31 июля их остановили неизвестные лица и открыли по ним огонь. В результате погибли Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.О причинах убийства журналистов распространяется разная информация. Правительство Центральноафриканской Республики утверждает, что три репортера были убиты с целью ограбления.Известно, что российские журналисты прибыли в Африку по заданию и финансированию «Центра управления расследованиями», который основал оппонент Путина, бывший нефтяной магнат Михаил Ходорковский. Ходорковский заявил, что убийство журналистов обязательно будет расследовано.Информацию о присутствии российских частных военных компаний в разных африканских странах телекомпания «Дождь» распространила 5 июля. По информации журналистов, африканская кампания «Вагнера» началась по инициативе и с поддержки приближенного к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина. Пригожину принадлежит т.н. «Фабрика троллей». Вашингтон ввел его в «черный список» и наложили санкции за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.В разговоре с журналистами «Дождя» российский ветеран подтвердил, что члены «Вагнера» были отправлены и в Центральноафриканскую Республику. Он сказал, что у солдат «Вагнера» есть проблемы с финансированием, чем можно объяснить их связи с африканскими повстанцами.











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