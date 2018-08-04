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ФФГ требует реагирования ФИФА на матч между молодежной сборной Нигерии и Абхазии
04.08.2018 17:03
Мы незамедлительно проинформировали правящий орган мирового футбола — ФИФА в связи с распространенной в СМИ информацией о запланированном визите молодежной сборной Нигерии в оккупированную Абхазию, и потребовали от ФИФА соответствующего реагирования — сообщает Федерация футбола Грузии.
«В частности, несколько информационных агентств сообщили, что в ближайшие дни нигерийская молодежная футбольная команда планирует прибыть в оккупированную Абхазию. Мы, как и в других аналогичных случаях, предоставили данную информацию и нашу позицию в правящий орган мирового футбола -ФИФА. Также соответствующая информация для реагирования и наше требование были направлены Федерации футбола Нигерии.
Правящий орган грузинского футбола в случае существования любой подобной информации использует все средства по недопущению спортивных действий, направленных против грузинской государственности и территориальной целостности,» — говорится в сообщении ФФГ.
Отметим, что согласно распространенным в СМИ сведениям, нигерийская молодежная сборная планирует сыграть матч в оккупированной Абхазии.
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