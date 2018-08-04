МИД Грузии реагирует на информацию о возможном футбольном матче между сборными Нигерии и оккупированной Абхазии

04.08.2018 17:13 МИД Грузии прокомментировал распространенную в СМИ информацию о запланированном визите нигерийской молодежной футбольной сборной в оккупированную Абхазию.



«Подключены все соответствующие каналы как по линии МИД, так и Федерации футбола, чтобы уточнить данную информацию и отреагировать соответствующим образом», — заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.



Ранее на данные сообщения отреагировала Федерация футбола Грузии, о чем она незамедлительно проинформировала международный правящий орган по футболу — ФИФА и потребовала от нее соответствующей реакции.



Согласно распространенным рядом СМИ сообщениям, нигерийская молодежная сборная планирует сыграть матч в оккупированной Абхазии.















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