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МИД Грузии реагирует на информацию о возможном футбольном матче между сборными Нигерии и оккупированной Абхазии


04.08.2018   17:13
МИД Грузии прокомментировал распространенную в СМИ информацию о запланированном визите нигерийской молодежной футбольной сборной в оккупированную Абхазию.

«Подключены все соответствующие каналы как по линии МИД, так и Федерации футбола, чтобы уточнить данную информацию и отреагировать соответствующим образом», — заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Ранее на данные сообщения отреагировала Федерация футбола Грузии, о чем она незамедлительно проинформировала международный правящий орган по футболу — ФИФА и потребовала от нее соответствующей реакции.

Согласно распространенным рядом СМИ сообщениям, нигерийская молодежная сборная планирует сыграть матч в оккупированной Абхазии.






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