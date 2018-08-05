Трое военных миссии НАТО в Афганистане погибли во время нападения террористов-смертников

05.08.2018 13:18 Трое военнослужащих миссии НАТО погибли во время нападения террористов-смертников в Афганистане. Информацию об этом уже подтвердили в альянсе. В результате нападения были ранены ещё трое военных: один американец и два афганца.



Имена погибших военных пока не оглашаются. Как заявили в НАТО, патрульная колонна альянса подверглась атаке террористов-смертников 5 августа. По сообщениям афганских СМИ, инцидент произошел в провинции Парван, на востоке страны.



До настоящего времени ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

