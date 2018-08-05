Среди погибших и пострадавших в результате теракта в Афганистане грузинских военных нет

05.08.2018 17:17 Среди погибших и пострадавших в результате теракта в афганской провинции Парван грузинских военных нет, - об этом «IPN» сообщили в Министерстве обороны Грузии.



Как пояснили в ведомстве, грузинские военные находятся в провинции Парван, однако взрыв произошел в секторе чешских военных.

Напомним, в результате атаки террориста-смертника в провинции Парван на востоке Афганистана погибли 3 члена миссии НАТО «Решительная поддержка». Также пострадали один военнослужащий миссии- американец, и двое афганских военных.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

