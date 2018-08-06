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Представители властей осмотрели инфраструктурные проекты у оккупационной линии
06.08.2018 14:26
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, заместитель министра инфраструктуры Илья Бегиашвили и парламентарии Софио Кацарава и Гия Вольский осмотрели инфраструктурные проекты в селах у оккупационной линии.
Представители властей встретились с населением в Квемо Чала и Сакоринтло, где ведутся работы по реабилитации 3-киллометровой дороги.
Проект по водоснабжению, стоимостью в 5 млн, проходит в 17 городах, делаются скважины, с нескольких селах предстоит решить проблему с оросительной водой.
На встрече Кетеван Цихелашвили говорила о важности социальных проектах в приграничных селах и заявила, что правительство продолжит реагировать на нужды населения.
«Специальная комиссия работает и мы уже ответили на много нужд. Во многих селах решена проблема с питьевой и оросительной водой, проходит газификация сел, все студенты из сел у оккупационной линии получают ваучеры от государства. Это очень важно, чтобы молодежь не покидала села. Сегодня это – ответ на политику проволочных ограждений. Большее развитие, больше прогресса, больше образования, это — то, чем мы отвечаем на эти вызовы», — заявила Кетеван Цихелашвили.
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