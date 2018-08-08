Шашкин: Оккупированные территории вернутся к Грузии. Сомневаюсь, что РФ выдержит еще хотя бы пять лет

08.08.2018 23:15 После распада России оккупированные Абхазия и т.н. Южная Осетия вернутся в состав Грузии. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил экс-министр образования и науки, а также экс-министр обороны Грузии Дмитрий Шашкин.



"Грузия первой приняла на себя удар. После активных боевых действий прошло 10 лет, но война продолжается. Ведь 20% нашей территории оккупировано. Война началась в первых числах августа. Уже третьего числа российские военные колонны находились в Грузии, наших граждан убивали. Но мировое сообщество необъективно оценило опасность, исходящую от возродившейся империи зла. Развитие Грузии не устраивало [президента РФ Владимира] Путина, поэтому он сделал все, чтобы убрать [тогдашнего президента Грузии Михаила] Саакашвили. Москва поняла, что силой сменить политическое руководство Грузии невозможно. Но ей все же удалось привести к власти пророссийские элементы. Люди думали, что так получится уладить отношения с РФ, но этого так и не произошло. Наших граждан по-прежнему похищают и убивают", – заявил Шашкин.



Он подчеркнул, что международные структуры не обвиняли Тбилиси в развязывании военных действий против России.



"Ни одна международная организация не обвиняла Грузию в развязывании войны с РФ. Так утверждает лишь российская пропаганда. Западные политики тогда говорили, что надо отступить к Тбилиси и заявлять об оккупации, о нарушении международных норм. Но на примере Украины мы увидели, что это не сработало бы. Не оказав сопротивления в Крыму, Киев не только не решил появившуюся проблему, но получил еще и войну на Донбассе. Однако ни одна империя не вечна. Российская империя зла тоже падет, и оккупированные территории вернутся к Грузии. Сомневаюсь, что Россия выдержит еще хотя бы пять лет под тем давлением, которое на нее сейчас оказывается. Даже СССР не справился с гонкой вооружений. Точно так же не выдержит и РФ", – резюмировал Шашкин.



"Гордон"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

