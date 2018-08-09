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В Мцхетском суде пройдет досудебное заседание по делу Арчила Татунашвили


09.08.2018   11:23
В Мцхетском суде пройдет досудебное заседание по делу Арчила Татунашвили. Процесс назначен на 14:00.

Первое заседание по делу прошло 15 июня. Мцхетский районный суд удовлетворил требование прокуратуры и присудил т.н сотрудникам оккупированного Цхинвали Давиду Гурциеву и Алику Табоеву заключение в виде меры пресечения за помощь в групповых пытках Арчила Татунашвили.

Прокуратура Грузии, на основании доказательств, собранных в ходе расследования по уголовному делу, которое ведет МВД, заочно предъявила обвинения сотрудникам т.н. правоохранительных органов оккупированного Цхинвали Давиду Гурциеву и Алику Табоеву за помощь в лишении свободы по предварительному сговору группой лиц и пытках, совершенных группой лиц, в отношении Арчила Татунашвили, Л.К. и И.П.






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