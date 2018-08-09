Саакашвили рассказал, как начиналась августовская война в статье для WSJ

09.08.2018 12:27 Третий президент Грузии Михеил Саакашвили в статье для The Wall Street Journal вспоминает, как начиналась грузино-российская война в 2008 году. Саакашвили размышляет о последствиях пяти дней августа 2008 года и говорит о возможной реакции на действия Москвы.



Перевод статьи приведен на официальной фейсбук-странице Саакашвили:



Как и многие другие главы государств, я планировал посетить летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Я отменил поездку после того, как поддерживаемые русскими, сепаратисты начали стрелять по грузинским позициям на отколовшейся территории т.н. Южной Осетии. 8 августа 2008 года — на следующий день после разразившейся в моей стране полномасштабной войны — состоялась церемония открытия Олимпиады.



Задолго до нападения на Грузию Россия открыто поддержала сепаратистских боевиков, начала кибератаки и использовала дезинформацию, чтобы вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Первоначальные разведывательные сообщения о российских войсках, въезжающих на территорию Грузии, даже не вызывали достаточной озабоченности, чтобы отзывать грузинских военных и чиновников с их летних каникул. Хотя Москва давно пыталась сорвать курс Грузии на Запад, Россия не нападала на соседние страны, с тех пор, как она вторглась в Афганистан в 1979 году.



Но в августе 2008 года под эгидой «защиты» сепаратистского анклава Россия вторглась в мою страну. Сказать, что Кремль использует непропорциональную силу — это преуменьшение. Россия бомбила грузинские позиции более чем с 200 самолетов, а у грузинских ВВС было менее десятка боевых самолетов. Около 80 000 российских сухопутных войск были направлены в Грузию; вся наша армия составляла менее 30 000 человек.



Однако некоторые на Западе, как тогдашний премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, обвинили Грузию. Отбросив в сторону практическую невозможность того, чтобы Грузия напала на ядерную державу, в 100 раз превышающую ее размер и то, что весь конфликт имел место на признанной на международном уровне территории Грузии. Утверждение Кремля о том, что его сухопутные войска мобилизованы в одночасье в ответ на чрезвычайную ситуацию, было абсурдным. Такой натиск требовал тщательной подготовки, особенно учитывая горную местность российско-грузинской границы.



Российские военные операции также не ограничивались Южной Осетией. Российские вооруженные силы продвинулись в сторону столицы Грузии. Грузинские войска, которые яростно сопротивлялись, и чего не ожидали россияне, сорвали их марш в Тбилиси. В последующие дни международное сообщество сыграло решающую роль в прекращении наступления России. Администрация Буша, в частности, отправила в Грузию «гуманитарный конвой», сдерживая дальнейшую агрессию военных кораблей и военных самолетов с крылатыми ракетами.



Спустя десятилетие, прямо нарушая соглашение о прекращении огня, тысячи российских войск по-прежнему занимают одну пятую территории Грузии. Последствия этих пяти дней августа очень велики.



Самая большая победа Владимира Путина заключалась в обнажении разногласий на Западе. Многие европейские и американские лидеры стремительно и недвусмысленно осуждали Россию. Но лоббисты на зарплате Кремля и западные правительства, занимающиеся выгодными энергетическими и оборонными сделками с Москвой, возложили вину на Грузию.



Сегодня Путин продолжает использовать эти разногласия. Кремль финансирует европейские политические движения налево и направо. В США дезинформация в социальных сетях, финансируемая Россией, стимулирует распад гражданского дискурса.



Отсутствие единой реакции на кризис в Грузии также подчеркивает, сколько на Западе по-прежнему недооценивают амбиции России. Это меня озадачивает. Путин, бывший офицер КГБ, никогда не скрывал своих стремлений контролировать бывшие советские государства. До войны я предупреждал трансатлантических партнеров Грузии о том, что российское вторжение было возможным — так Путин и поступил.



Такие страны, как моя, несли на себе основную тяжесть агрессии Путина. Грузия — ожидаемая цель: мы всегда видели себя частью западного мира, и поэтому Россия рассматривает нас как линию фронта западной цивилизации. Как госсекретарь Кондолиза Райс рассказала мне до войны, Россия превосходит США в тех местах, где ставки для нее выше.



Многие из наших партнеров на Западе не понимали, что грузинский конфликт касается не только Грузии. В целом вялый международный ответ на вторжение и оккупацию только подкрепил российский авантюризм в «ближнем зарубежье». Наряду с Лехом Качиньским, покойным президентом Польши, я предупреждал, что Украина станет следующей целью Путина. Немногие серьезно восприняли это предупреждение в 2008 году. Шесть лет спустя наше предсказание сбылось.



После многих лет агрессии на постсоветском пространстве Россия теперь пришла к непосредственному противостоянию Западу. Путин, как и все тираны, надеется защитить свой режим, подрывая демократию. Он преуспевает. Российские информационные операции, кибератаки и вмешательство в выборы выявили серьезную уязвимость в демократических институтах, которые американцы когда-то считали само собой разумеющимися.



Как Запад может отреагировать? Воспринимайте Россию такой, какова она есть. Путин не остановится, пока его не остановят. Он рассматривает уступки Запада как признаки слабости, и это толкает его на большее.



Целью захвата грузинских территорий и Крыма было не только получение территории. Россия создает и увековечивает замороженные конфликты, чтобы не позволить странам присоединиться к НАТО. Грузия, крупнейший не входящий в НАТО держатель войск в Афганистане, уже давно демонстрирует приверженность альянсу. Россия не имеет права налагать вето на членство в НАТО для любого из своих соседей, и все члены альянса должны это признать. Странам-претендентам на членство в НАТО, по соседству с Россией, таким как Грузия и Украина, должны предлагать реалистичную «дорожную карту» для присоединения.



Усиление военного комплекса США и трансатлантического альянса станет решающим фактором в сдерживании Путина. Ограничение доступа режима к рынкам капитала ускорит этот процесс. Санкции против российских чиновников и олигархов, объявленные в апреле администрацией Трампа, обнадеживают. Европейский союз и США не должны отменять санкции до тех пор, пока Россия полностью и безоговорочно не покинет незаконно оккупированные территории.



Чем больше Россия давит на Запад, тем больший отпор должен Запад давать. У Запада есть преимущество, которое он последовательно не использует. Пока так продолжается, эхо от вторжения в Грузию будет все громче и громче.















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