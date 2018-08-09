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Бахтадзе: В 2008 году тогдашнее руководство не смогло помешать осуществлению российского сценария


09.08.2018   13:17
По словам премьер-министра Мамуки Бахтадзе, в августе 2008 года тогдашнее руководство Грузии не смогло помешать осуществлению сценария, запланированного Россией.

По заявлению Бахтадзе, страны-партнеры Грузии предупреждали тогдашнюю власть о существующей угрозе.

"Многие европейские политики, в том числе наши американские друзья заявляют, что страны, наши друзья, предупреждали тогдашнее политическое руководство, что Россия планировала осуществление сценария военных операций. К сожалению, вместо того чтобы миновать развитие подобных событий, и ориентироваться на превенцию с включенностью дружественных стран и мирового сообщества, тогдашнее руководство не смогло помешать осуществлению запланированного Россией сценария в Грузии. Они не смогли уберечь страну от этой угрозы, и соответственно, вся Грузия оказалась в катастрофической ситуации"- заявил премьер-министр.







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